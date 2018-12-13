Сергей Томаров: «У Бизяка затянулся период адаптации»

Экс-главный тренер «Уфы» Сергей Томаров в большом интервью пресс-службе «горожан» рассказал о судьбе словенского легионера Ловро Бизяка в клубе.



— Не секрет, что мы делали акцент на поиске нападающих. Постоянно просматривали очень большое количество футболистов, многих приходилось отсеивать. При подготовке к игре с «Домжале» обратили внимание, что у них есть хороший нападающий. Затем, когда увидели его вживую, поняли, что он действительно хорош, стали более целенаправленно его вести.

Я считаю, что Бизяк — удачное приобретение, но у него затянулся период адаптации. Он делает много правильных вещей, адекватно воспринимает тренировочный процесс, но ему не хватает голов. У него много пограничных с голом моментов, почти в каждом матче он мог забивать, но где-то ему не хватало удачи. Думаю, что его должно прорвать, и он будет приносить пользу «Уфе», — считает специалист.