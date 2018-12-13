Наставник ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев поделился опытом с коллегами

На стадионе «Локомотив» состоялась рабочая встреча главного тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева и спортивного директора клуба Александра Липко с тренерами РЦПФ «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Дмитрий Черышев поделился с коллегами опытом работы, а также ознакомил тренеров с собственной программой «Методика развития и подготовки молодых футболистов к главной команде клуба». Участники рабочей встречи обсудили внедрение программы в учебно-тренировочный процесс детско-юношеских команд РЦПФ «Нижний Новгород».

По итогам первой части первенства ФНЛ «Нижний Новгород» набрал 38 очков и делит 4—5 места с «Чертаново».

