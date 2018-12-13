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В «Роснефти» опровергли планы по работе в Иране

12:28, 13.12.2018
В «Роснефти» опровергли планы по работе в Иране
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев раскритиковал информацию «Ведомостей» о том, что компания якобы передумала работать в Иране из-за введенных Соединенными Штатами санкций в отношении этой страны.

«Мы не думали там работать. Это какая-то чушь собачья», — цитирует Леонтьева «Политика сегодня».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники сообщили, что переговоры о реализации совместных российско-иранских проектов в области нефтегазодобычи с инвестициями до 30 миллиардов долларов прекратились летом 2018 года.

В качестве причин назывались планируемые США санкции против Ирана, которые были введены в начале ноября, а также смена стратегии, предполагающая работу компании в России.

ПромышленностьНефть
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