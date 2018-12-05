ВЭБ поскользнулся на силиконе: смена управляющего КЗСК заблокирована

Кредиторы не смогли принять решение о назначении внешнего управляющего, чтобы выйти на финальную стадию банкротства

Внешэкономбанку вчера не удалось отстранить от руководства и.о. внешнего управляющего «Казанского завода синтетического каучука» (КЗСК) Павла Медведева, который считается «ставленником» татарстанского правительства. Созванное им собрание кредиторов по определению кандидатуры внешнего управляющего КЗСК им же было и сорвано: в духе громких корпоративных конфликтов 90-х арбитражный управляющий отказался регистрировать и проводить переизбрание. В присутствии замминистра промышленности и торговли Татарстана он объяснил изумленным кредиторам, что обеспечительный запрет на назначение полновластного управляющего, который был наложен по требованию «Спурт-банка», продолжает действовать — после чего распустил собрание. Подробности — в материале «Реального времени».

Управляющий КЗСК пошел на конфликт с ВЭБом

КЗСК, вошедший в процедуру внешнего управления 5 сентября этого года как стратегическое оборонное предприятие РФ, завис одной ногой над финансовой пропастью: до сих пор не утверждены ни план финансового оздоровления, ни внешний управляющий, ни точный срок перезапуска производства. Противостояние с Внешэкономбанком вокруг недостроенного комплекса «КЗСК-Силикон» переходит в затяжную стадию с непредсказуемыми последствиями. Вчера и.о. внешнего управляющего КЗСК Павел Медведев после неоднократных переносов наконец-таки созвал очередное собрание кредиторов с единственным вопросом: об определении кандидатуры внешнего управляющего КЗСК.

Вынесение этого вопроса было инициировано ВЭБом, основным кредитором КЗСК. Согласно реестру кредиторов, ему принадлежит 73,8% голосов с суммой долговых обязательств в 2,9 млрд рублей (совокупный долг КЗСК — 3,2 млрд рублей). ВЭБ настаивает на смене арбитражного управляющего, так как его не устраивает медленное администрирование процесса без явных подвижек. Банк торопится перейти к холодным банкротным процедурам: продать имущество единым комплексом с торгов по установленной им стартовой цене.

Однако предпринятая попытка управленческого переворота вчера провалилась: ВЭБ не сумел отстранить Медведева, работающего в статусе исполняющего обязанности арбитражного управляющего, и назначить вместо него нового управляющего. По словам наших источников, участвовавших в собрании кредиторов, и.о. внешнего управляющего сам сорвал процедуру переизбрания.

ВЭБ настаивает на смене арбитражного управляющего, так как его не устраивает медленное администрирование процесса без явных подвижек. Фото polit.info

Под контролем Минпромторга РТ

Нужно сказать, что для участия в этом собрании в Казань прибыли представители крупных кредиторов. Помимо юридического департамента ВЭБа, на нем были представлены «Волго-Вятская химическая компания» (долг 23,8 млн рублей, или 0,6% голосов кредиторов), ОАО «Дзержинский водоканал» (долг 3,8 млн рублей, или 0,116%), банк «Йошкар-Ола», «Спурт-банк», управление Федеральной налоговой службы (долг 240 млн рублей, или 7,339% голосов). Всего в заседании участвовали восемь представителей из 11 входящих в совет кредиторов КЗСК. Само заседание, как рассказывают источники «Реального времени», проходило в небольшом кабинете на первом этаже заводоуправления КЗСК, которое спрятано на окраине Казани. Последним в кабинет вошел заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев — причем он не представлялся собравшейся аудитории, так что нижегородцы узнали о присутствии госпредставителя уже после окончания заседания от татарстанских коллег «по несчастью». За все время он не проронил ни слова, но наверняка выступил бы с речью, если бы случился «бунт на корабле». От растерянности кредиторы восприняли роспуск собрания как-то смиренно, хотя всерьез настраивались выбрать нового внешнего управляющего.

Напомним, что 2 года назад ВЭБ прекратил финансировать строительство «КЗСК-Силикон» стоимостью 7—8 млрд рублей. Материнская компания КЗСК, а точнее, лично ее бенефициар Евгения Даутова, выступила поручителем по кредиту на 3,7 млрд рублей. 30 ноября ВЭБ потребовал ее личного банкротства. По мнению кредиторов, таким образом аннулируется ее долг, она не попадает в реестр кредиторов КЗСК и выходит из игры. Сейчас главную скрипку в реестре играет ВЭБ. Но о своих требованиях на 2,3 млрд рублей заявило и ПАО «Спурт-банк» — они пока не удовлетворены в полном объеме.

Пока идет борьба, более 2 тысяч работников предприятия были уволены, остаются работать 500 человек. Производственные мощности, инженерные сети находятся в запущенном состоянии. Минпромторг РФ обещает найти средства для перезапуска производства, но пока их нет.

Евгения Даутова выступила поручителем по кредиту на 3,7 млрд рублей. 30 ноября ВЭБ потребовал ее личного банкротства. Фото Максима Платонова

ВЭБ попал под запрет «Спурт-банка»

В самом начале заседания Павел Медведев объявил, что созванное собрание по определению кандидатуры управляющего нелегитимно. «В связи с тем, что до настоящего момента требования ПАО «Спурт-банк» в полном объеме по существу не рассмотрены Арбитражным судом РТ, проведение собрания с данной повесткой исключается», — заявил он. По его словам, обеспечительные меры в виде запрета на проведение собрания с данным вопросом «сохраняются». «Согласно п. 3 ст. 73 закона о банкротстве, в случае, если собрание кредиторов, рассматривающее вопросы, отнесенные данной статьей к компетенции первого собрания кредиторов, созывается после завершения наблюдения, к такому собранию применяются нормы, относящиеся к первому собранию кредиторов. Определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, среди прочего также императивно отнесено к компетенции первого собрания кредиторов пунктом 1 статьи 73 закона о банкротстве», — зачитал он фрагмент из определения арбитражного суда, вынесенного за день до этого, 3 декабря.

Поясним, что собрание кредиторов КЗСК может созываться и проводиться сколько угодно раз, но из-за наложения обеспечительного запрета оно не вправе принимать ключевые решения. В частности, к ним, согласно ст. 73 закона о банкротстве, относится принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов, определение дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего. То есть все то, что движет процесс финансового оздоровления.

Запрет до 6 декабря?

Медведев пояснил, что запрет на принятие этих решений будет действовать до тех пор, пока не завершится проверка обоснованности всех финансовых требований «Спурт-банка» для включения в реестр кредиторов. Банк, напомним, «заявился» на 2,3 млрд рублей, а само решающее заседание назначено на 6 декабря. «Суд запретил проводить собрание кредиторов с повесткой первого собрания кредиторов. Обеспечительные меры, принятые определением от 20 августа 2018 года, продолжают действовать. Таким образом, оснований для проведения собрания кредиторов по данной повестке до момента отмены обеспечительных мер не имеется. Любые собрания с данной повесткой судом будет признаваться недействительным. Вот что я хотел вам сказать», — заключил Медведев.

По логике событий, первой должна была вознегодовать представительница ВЭба, которая давно бьется за смену управляющего. Однако первый острый вопрос последовал от представителя «Волго-Вятской химической компании»: «Это вам суд сказал, что решение будет недействительным? — спросила она, чтобы понять, насколько легитимны и правомочны действия и.о. внешнего управляющего. — Это же суд должен будет решать, а не вы», — решительно возразила она.

Запрет на принятие решений будет действовать до тех пор, пока не завершится проверка обоснованности всех финансовых требований «Спурт-банка» для включения в реестр кредиторов. Фото prokazan.ru



«Харакири» по-медведевски

Тут вскрылось новое забавное обстоятельство. Оказывается, и.о. внешнего управляющего сам направил в арбитраж запрос о принятии дополнительных обеспечительных мер в виде запрета на проведение собрания с данной повесткой. Его обращение поступило в суд 30 ноября. В нем он обвинил ВЭБ в недобросовестном поведении в отношении КЗСК. За день до собрания судья АС Лейсан Ахметзянова вынесла оперативное определение, в котором отказала в его просьбе. Но не стоит забывать, что обеспечительный запрет продолжает действовать в рамках августовского определения.

Наконец в дискуссию включилась представительница ВЭБа. «5 сентября, когда суд вводил процедуру внешнего управления, он указал, чтобы собрание кредиторов представило кандидатуру внешнего управляющего», — напомнила она. «Я с вами полностью согласен, — перебил ее Медведев, не желая пускаться в ненужные споры. — Когда будут сняты обеспечительные меры, тогда и получите первое собрание кредиторов».

Правовая коллизия руками суда

Действительно, внутреннее противоречие между двумя судебными решениями было налицо. С одной стороны, 20 августа арбитраж наложил запрет на избрание внешнего управляющего, а через две недели, наоборот, поручил его избрать. И самое интересное, что оба решения вынесла одна судья — Лейсан Ахметзянова. Получилась правовая коллизия на ровном месте, которую не может объехать ВЭБ.

Затем последовал диалог слепого с глухим.

— Я не могу проводить это собрание, потому что наложены обеспечительные меры, — упрямо стоял на своем Медведев.

— А зачем же вы тогда созывали собрание кредиторов?

— Выполнял требование, которое было от кредиторов.

«Есть противоречие между двумя судебными решениями: законно или нет собрание, — подвела черту представитель ВЭБа, поняв, что это раунд проигран. — Сейчас вы нам отказываете в праве выбирать, хотя суд должен решать».

Другая интрига ВЭБа связана с банкротством КЗСК. Видя, как медленно идет процесс финансового оздоровления эти два года, кредиторы решили пойти на крайние меры. Возможно, это связано с тем, что таинственная «СК Балкыш» так и не направила оферту на выкуп долгов и банк просто торопит ее с принятием решения. Как следует из материалов на сайте банкротств, еще 2 ноября собрание кредиторов КЗСК проголосовало за введение конкурсного производства. Арбитражному управляющему поручено направить заявление в арбитражный суд РТ. Однако в картотеке АС РТ его до сих пор нет. «Подано или нет?» — в один голос вчера спросили у Павла Медведева кредиторы. «Находится в почте, — уклончиво ответил он. – Квитанцию вышлю вам на WhatsApp». Но так и не прислал. Очевидно, что управляющий посчитал, что это решение также находится за пределами компетенции собрания кредиторов.

После роспуска заседания представительница ВЭБ начала готовить запрос в арбитраж о проверке законности отмены собрания кредиторов.

