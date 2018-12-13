Виктор Зубков посетит завтра «Казанькомпрессормаш»

Бывший премьер-министр РФ, занимающий сегодня пост председателя совета директоров ПАО «Газпром», Виктор Зубков прибудет завтра в Казань. Он посетит ОАО «Казанькомпрессормаш».

На предприятии Зубков примет участие в мероприятии, посвященном началу строительства нового производства, передает пресс-служба президента Татарстана.

Кроме того, председатель совета директоров «Газпрома» проведет совещание Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» по вопросу развития отечественных технологий для производств по сжижению природного газа.

Напомним, что в январе этого года Зубков собрал у себя глав 27 регионов-должников и пригрозил им штрафными санкциями. Руководителей Татарстана на том совещании не было, претензий к республике нет.