Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи

Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи человек.

По информации телеканала NTV, в результате аварии погибли машинист и шесть пассажиров.

Кроме того, пострадали 46 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии прокуратура начала расследование.

Сегодня в Анкаре с рельсов сошли два вагона скоростного поезда. Изначально сообщалось о четырех погибших и 43 пострадавших. В Министерстве транспорта Турции рассказали, что причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом.