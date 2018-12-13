Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи
Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи человек.
По информации телеканала NTV, в результате аварии погибли машинист и шесть пассажиров.
Кроме того, пострадали 46 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.
По факту аварии прокуратура начала расследование.
Сегодня в Анкаре с рельсов сошли два вагона скоростного поезда. Изначально сообщалось о четырех погибших и 43 пострадавших. В Министерстве транспорта Турции рассказали, что причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом.Происшествия
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