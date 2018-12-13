Новости происшествий

10:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Анкаре при сходе поезда с рельсов четыре человека погибли и 43 пострадали

08:42, 13.12.2018
В Анкаре при сходе поезда с рельсов четыре человека погибли и 43 пострадали
Фото: скриншот видео youtube.com

В Анкаре в результате схода с рельсов двух вагонов скоростного поезда погибли четыре человека, еще 43 пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают врачи и спасатели.

В Министерстве транспорта Турции сообщили, что причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом, передает NTV.

В июле в Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли 10 человек, еще 73 человека получили травмы.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты