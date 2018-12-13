В Анкаре при сходе поезда с рельсов четыре человека погибли и 43 пострадали

В Анкаре в результате схода с рельсов двух вагонов скоростного поезда погибли четыре человека, еще 43 пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают врачи и спасатели.

В Министерстве транспорта Турции сообщили, что причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом, передает NTV.

В июле в Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли 10 человек, еще 73 человека получили травмы.

