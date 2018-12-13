Прокуратура выявила хищения на 1 млн рублей по контрактам об отлове животных в Башкирии

Прокуратура Зианчуринского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя и фельдшера ветеринарной станции, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2016 и 2018 годах между районной администрацией и бизнесменом, а также возглавляемой им фирмой были заключены муниципальные контракты на организацию отлова безнадзорных животных, их лечения и содержания в приюте.

Коммерсант не стал добросовестно исполнять условия сделки. Вместо этого в рамках сговора он получал от фельдшера документацию с недостоверными сведениями о произведенных процедурах и осмотрах отловленных животных.

В итоге, предоставив данные в муниципалитет, злоумышленники получили оплату в сумме более 1 млн рублей. Согласно фиктивным документам, всего было осмотрено более 1,5 тысячи животных, в приюте содержались свыше 600 питомцев.

Как отметили в республиканской прокуратуре, в отличие от коммерсанта, фельдшер признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сотрудница автосалона в Башкирии похитила более 500 тыс. рублей с кредитных карт, оформленных для клиентов.