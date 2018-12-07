Сотрудница автосалона в Башкирии похитила более 500 тысяч рублей с кредитных карт, оформленных для клиентов

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28- и 29-летней жительниц города Мелеуза, обвиняемых в мошенничестве с использованием платежных карт, а также в легализации денег.

По версии следствия, в мае 2018 года сотрудница автосалона «Динамика» похитила с места работы 12 кредитных карт лимитом в 60 тыс. рублей, которые были выпущены для клиентов, оформивших автокредиты.

Позже она вместе с подругой потратила более 500 тыс. рублей с карт в торговых центрах Уфы, совершив покупки в магазинах электроники, меховых и ювелирных салонах. Часть драгоценностей обвиняемые сдали в ломбард, а вырученные средства в размере 60 тыс. рублей поделили между собой.

После совершения покупок гражданам, на которых были оформлены похищенные кредитные карты, стали поступать СМС-оповещения об оплате. После их обращения в полицию были установлены личности девушек.

Обвиняемые признали вину в совершении преступления. Причиненный ущерб ими возмещен в полном объеме, сообщили в республиканской прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Оренбурге осудили бывшего бортпроводника авиакомпании «Россия» за хищение 59 тыс. рублей у пассажира.