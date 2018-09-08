Союз биатлонистов России смогут восстановить в правах только через два года

Союз биатлонистов России (СБР) сможет снова стать полноценным членом Международного союза биатлонистов (IBU) не менее чем через два года.



«Конгресс решает, должно ли быть возвращено членство отстраненной организации по предложению исполкома», — передает ТАСС со ссылкой на поправку в уставе конгресса IBU.

Конгресс IBU одобрил поправку в устав организации, согласно которой теперь только он может решать вопрос о восстановлении членства национальных федераций. IBU проходит один раз в два года, поэтому вопрос о возвращении полноценного членства СБР в организации смогут рассмотреть в 2020 году.

Ранее сообщалось, что IBU принял решение не восстанавливать статус российского отделения союза.