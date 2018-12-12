Российские дипломаты потребовали для Бутиной гуманных условий в тюрьме

Российские дипломаты потребовали перевести арестованную в США Марию Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме.



Изоляция россиянки в течение 22 часов в сутки негативно отражается на состоянии ее здоровья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства России в США.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне и обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Ранее Бутина признала себя виновной по данному обвинению и согласилась сотрудничать со следствием.

Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы. Следующее заседание суда по делу Бутиной пройдет 12 декабря.