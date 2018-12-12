Гендиректор SWIFT уйдет в отставку

Генеральный директор международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Готтфрид Лейббрандт намерен уйти в отставку в июне 2019 года после семи лет во главе компании.



«Всегда наступает время передать правление и написать новую главу. Я думаю, сейчас, несомненно, то самое время», — приводит его слова Bloomberg.

Лейббрандт отметил, что SWIFT находится совершенно в другом состоянии, нежели семь лет назад.

Ранее вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов рассказал о готовности России участвовать в создании альтернативной платежной системы по образцу SWIFT — «евро-SWIFT» — для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов.