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Силуанов заявил о готовности России присоединиться к «евро-SWIFT»

15:20, 05.10.2018
Силуанов заявил о готовности России присоединиться к «евро-SWIFT»
Фото: kremlin.ru

Россия готова участвовать в создании альтернативной платежной системы по образцу SWIFT.

Речь идет о системе «евро-SWIFT» для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов, передает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«Мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся со стороны США по отношению и к предприятиям, и к финансовым институтам, которые рассчитываются в американской валюте», — добавил Силуанов.

Ранее «Газпром нефть» объявила о готовности к отключению от системы SWIFT.

ЭкономикаФинансы
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