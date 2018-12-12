Новости спорта

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Миодраг Божович: «Я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей»

16:50, 12.12.2018
Миодраг Божович: «Я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей»
Фото: www.kc-camapa.ru

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги первой части чемпионата России. Команда из Самары после 17 туров занимает 13-е место.

— В любой ситуации важно побеждать. Но нам не хватает очков, мы находимся в зоне стыковых матчей, было очень важно выиграть игру с «Ростовом» и спокойно подготовиться к весне, которая будет сложной наверняка. Но я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей.

Настоящие «Крылья», надеюсь, увидим с возобновлением чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав. Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты