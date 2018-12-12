Миодраг Божович: «Я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги первой части чемпионата России. Команда из Самары после 17 туров занимает 13-е место.

— В любой ситуации важно побеждать. Но нам не хватает очков, мы находимся в зоне стыковых матчей, было очень важно выиграть игру с «Ростовом» и спокойно подготовиться к весне, которая будет сложной наверняка. Но я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей.

Настоящие «Крылья», надеюсь, увидим с возобновлением чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав. Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше.