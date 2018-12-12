Казанский суд отказал в аресте экс-директора «Гранд-Проекта»
Приволжский райсуд Казани не нашел оснований для заключения под стражу бывшего исполнительного директора казанской компании «Гранд-Проект» Руслана Сагитзянова. Об этом из суда передает журналист «Реального времени».
На суде интересы подозреваемого представляли два адвоката.
Напомним, Сагитзянова задержали по подозрению в невыплате зарплаты на сумму свыше 70 млн рублей. В деле тысяча потерпевших работников компании.
Ранее сообщалось, казанское ООО «Гранд-Строй» принимало участие в возведении стадиона «Самара-Арена» к ЧМ-2018, и с его работниками не рассчитались. Генподрядчиком стройки было ПСО «Казань».ПроисшествияБизнесОбществоСпорт Татарстан
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