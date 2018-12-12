В Казани задержали субподрядчика ЧМ-2018 за невыплату зарплаты 1 000 рабочих

В невыплате зарплаты на сумму свыше 70 млн рублей подозревается бывший исполнительный директор казанской компании «Гранд-Проект» Руслан Сагитзянов. Следком по РТ обратился в суд с ходатайством о его аресте.

Как выяснило «Реальное время», поводом для возбуждения дела стали жалобы работников компании на невыплату зарплаты. По данным следствия, зарплату свыше двух месяцев не получали больше тысячи работников компании.

Ранее сообщалось, казанское ООО «Гранд-Строй» принимало участие в возведении стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, и с его работниками не рассчитались.