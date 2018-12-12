Профицит торгового баланса РФ в октябре оказался максимальным за всю историю

Сальдо торгового баланса России в октябре 2018 года оказалось максимальным за всю историю. По данным Центробанка, оно составило $19,7 млрд. Относительно сентября оно увеличилось на $1,2 млрд, а в годовом выражении — на $9,6 млрд, или на 95%. В октябре экспорт товаров составил $41,3 млрд, импорт — $21,6 млрд.

Вчера ЦБ опубликовал данные по платежному балансу в ноябре, которые также удивили многих аналитиков. Сальдо счета текущих операций за месяц выросло на 35,5% — до $16,4 млрд. Ранее ЦБ объяснял сильную динамику платежного баланса благоприятной конъюнктурой основных экспортных товаров, а также замедлением импорта.