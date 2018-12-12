Ильдус Насыров: в Татарстане замены требуют 29 процентов сетей водоснабжения

В Татарстане на сегодняшний день замены требуют около 30% сетей водоснабжения. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров на заседании в Госсовете РТ.

По его словам, в рамках Федеральной государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» объем освоенных финансовых средств за период с 2010 по 2018 год составил 5,77 млрд рублей, передает корреспондент «Реального времени».

За последние восемь лет было построено и реконструировано 2330,64 км водопроводных сетей, 301 водонапорная башня и 313 артезианских скважин, рассказал Насыров.

Тем не менее в настоящее время замены требуют 29% сетей водоснабжения в республике, а общий износ этих сетей оценивается в 49%.

Ранее на устойчивое развитие сельских территорий Татарстана из федерального бюджета выделили 582 млн рублей. Часть этих средств пойдет на создание водопроводов.