В Госсовете Татарстана заявили об отсутствии денег для изучения почв сельхозземель

В Госсовете Татарстана заявили об отсутствии денег на исследование почв сельхозземель.

На сегодняшнем заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике поднимался вопрос истощения почв сельхозугодий. Треть площадей республики, занятых пашнями, имеет пониженное содержание гумуса.

Также в комитете обратили внимание на проблему почвенного обследования. С 2000 года изучение почв в Татарстане не проводится, поэтому существующие карты начали устаревать.

Члены комитета предложили каждый год обследовать минимум по одному району, чтобы за 40 лет обновить почвенные карты. Однако государственного финансирования на эти работы нет.

В качестве временной меры представители Общественной палаты предложили обязать создавать паспорта почв для арендаторов земельных участков, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов рассказал, что в этом году в республике собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом.

