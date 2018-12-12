Министр транспорта РФ возглавил совет директоров «Аэрофлота»

11 декабря совет директоров «Аэрофлота» избрал своим председателем Евгения Дитриха — министра транспорта РФ. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации. Как видно из сообщения, кандидатуру Дитриха поддержало 11 членов совета директоров, воздержавшихся не было.

До этого совет директоров «Аэрофлота» возглавлял экс-зампред Внешэкономбанка Михаил Полубояринов. Дитрих вошел в состав совета лишь недавно — в октябре 2018 года.

Дитрих занял пост министра транспорта в мае этого года. Ранее он был первым заместителем министра. В 2015 году чиновник руководил Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.