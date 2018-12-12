Половина россиян в 2018 году покупала еду и повседневные товары через интернет

Половина россиян в 2018 году покупала товары повседневного спроса через интернет, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В этом году интернет-рынок FMCG (товаров повседневного спроса) увеличился на 32,2% по сравнению с прошлым годом.

Драйвером роста стали продукты питания (рост онлайн-покупок на 40%), в частности фреш-категории (51,2%), непродовольственные товары (31,2%) и одежда (13,2%). При этом почти 50% россиян совершают покупки через смартфоны, передает «РИА Новости».

«Большинство заказов еды на дом также совершается со смартфонов — 81% заказов идет через мобильные приложения», — сообщили в «Ромире».

В исследовании холдинг оценивал потребление 40 тысяч респондентов в 220 российских городах с помощью скан-панели.

Ранее «Реальное время» писало, что Уфа стала лидером по онлайн-покупкам среди регионов ПФО.