Уфа закупается онлайн: столица Башкирии обошла Казань и Самару в интернет-торговле

«Яндекс» прогнозирует стремительный рост закупок продуктов в интернете и готовится составить конкуренцию AliExpress

В ПФО и в России в целом онлайн-шопинг начинает уходить в телефоны — до сих пор товары покупали в основном с компьютеров, но смартфоны понемногу отвоевывают позиции. Правда, не в Уфе — там на удивление за последний год вырос интерес пользователей к онлайн-покупкам со всех устройств. Подробнее об этом говорили сегодня на мероприятии от «Яндекса», который готовится к экспансии рынка интернет-торговли, тестируя свой очередной сервис, на этот раз международный. Подробности — в материале «Реального времени».

Сетевой шопинг уходит в телефоны

В России интернет-торговля уже занимает 4—5% товарооборота страны. В мировом рейтинге по этому показателю наша страна на 11-м месте. В первой пятерке — Китай, США, Великобритания, Япония и Германия. Для сравнения: если у России в 2018 году оборот составил 24,4 млрд долларов, то у Китая — 1 триллион 526 млрд долларов.

При этом Владислав Исмагилов, руководитель направления аналитики «Яндекс.Маркета», отмечает, что в РФ рынок один из самых быстрорастущих после Китая, Индии и Канады. По данным исследования компании, проведенного совместно с GFK на основе информации Mediascope Web-Index и результатов опросов жителей ПФО, аудитория e-commerce за последние четыре года выросла более чем в два раза. Исследование коснулось городов с населением более 100 тысяч человек, покупающих только с компьютеров. Интерес именно к этой категории покупателей связан с тем, что, по статистике в целом по России, 71% покупок в интернете происходит через компьютер или ноутбук, а через мобильные устройства — всего 21%.

В разрезе ПФО эти цифры немного разнятся — 70% против 25% покупок с мобильного. Еще 4% занимает заказ товаров через планшеты, и оставшийся 1% — по телефону. При этом мобильные устройства только начинают отвоевывать позиции. В России на сентябрь 2017 года число покупателей через смартфоны выросло на 11%, а на сентябрь 2018-го — на 21%, а в ПФО — 9% против 21%.

Что самое интересное, среди крупных городов в ПФО по многим показателям в лидерах оказалась Уфа. Столица Башкирии буквально в течение последнего года стала опережать по интересу к интернет-торговле Казань, Самару и Нижний Новгород. Если по данным на сентябрь 2017 года рост покупок через телефоны составил 13%, то в 2018 году — 27%. Для сравнения: в Казани эти цифры составили 15% против 23%, в Нижнем — 5% против 18%, а в Самаре — 8% против 21%.

В целом тезис о росте рынка интернет-торговли в России подтверждают данные по округам — во всех за год наблюдается либо рост числа доли онлайн-покупателей, пользующихся интернетом, на 1%, либо, как в случае с Центральным округом, стагнация (на уровне 92%). В ПФО число пользователей Сетью организаторы исследования оценили в 50% — это чуть выше, чем в среднем по России. Но несмотря на это, по числу онлайн-покупателей с цифрой в 88% округ оказался в числе последних.

Уфа ушла в онлайн

Опрос интернет-пользователей показал, что в Сеть люди идут из-за выгодности покупок. И по России в целом и по ПФО в частности местное население поставило среди причин более низкие, чем в офлайн-магазине, цены на одно из первых мест. Конкурировать с этим аргументом может разве что довод о том, что в интернете можно сравнивать цены и выбирать опять же наиболее низкие.

В топе самых популярных покупок остаются смартфоны и одежда. Наиболее активно технику покупают онлайн в Нижнем Новгороде, за ним следует Уфа с Самарой, и только потом Казань. Последней среди четырех городов столица Татарстана оказалась и по интересу к покупке одежды, уступив Самаре, Уфе и Нижнему Новгороду.

Уфа удивила не только значительным, по сравнению со своими соседями, ростом покупок через телефоны за последний год, но и другими показателями. Например, если с сентября 2017 по сентябрь 2018-го по России и в ПФО люди реже стали заходить в интернет-магазины через компьютер и все больше через мобильный телефон, то в столице Башкирии население активно знакомится с рынком e-commerce с обоих устройств. В Казани активность покупателей через телефоны за год выросла порядка на 60%, и это был бы самый высокий показатель в ПФО, если бы не Уфа с 80%. Кроме того, она оказалась единственным среди представленных в исследовании городов округа по росту числа визитов на сайты магазинов с компьютеров. Если у других показатель ушел в минус, то в Башкирии — прирост почти на 17%.

Цены падают, но не на товары для животных

С ростом интереса к онлайн-покупкам стоимость товара, как ни странно, падает. Исключение составляет разве что продукция для домашних животных.

— Просто в принципе появляются товары приемлемого качества, которые начинают стоить дешевле. Возможно, это связано с тем, что предложение просто огромное и производителям нужно как-то дифференцировать и предлагать качественные и дешевые товары, чтобы люди обращались к ним впредь. Вторая причина — это смещение интереса пользователей в сторону дешевого сегмента, — объясняет Владислав Исмагилов.

Рост цен на товары для животных, по его мнению, связан просто с появлением более дорогой продукции, которую люди покупают для своих питомцев.

Если говорить о подкатегориях, то видно, что произошел рост цен не только на товары для животных. Как в России, так и в ПФО в частности цены подросли на компьютеры и шины с дисками.

Интересные данные также показал опрос населения по привлекательным для них акциям. На первом месте оказалась бесплатная доставка, при этом в ПФО, в отличие от других регионов, доставка курьером не так популярна, как… услуги «Почты России».

— Во многом это связано с тем, что просто большое количество магазинов и продавцов в Приволжском федеральном округе не предоставляют никаких других способов доставки, кроме как «Почтой России», — отмечает Исмагилов.

Сейчас, по его словам, в целом все больше людей склоняются к тому, чтобы самим забирать товар в удобное для них время, без ожидания курьера.

Свое место под солнцем

Сам «Яндекс», как известно, сейчас активно заходит на рынок интернет-торговли. 24 октября к уже существующему сервису «Яндекс.Маркет», на котором можно сравнивать и выбирать товары в интернет-магазинах, прибавилась собственная площадка по продаже — платформу «Беру» компания запустила совместно со Сбербанком. В «Яндексе» не исключают, что для своих клиентов совместно с партнером они будут вводить различные предложения по рассрочке и предоставлению кредитов для покупки онлайн.

Сейчас компания также тестирует и собирается в скором времени запустить еще один сервис — на этот раз международный, чтобы россияне могли покупать товары зарубежных магазинов. Руководитель по связи с общественностью «Яндекс.Маркета» Полина Упитис пока не раскрывает название проекта, предлагая использовать формулировку «трансграничный маркетплейс». Главным отличием сервиса от своих конкурентов типа AliExpress Полина Упитис называет незацикленность на китайских товарах.

— Мы не будем заточены на товарах из Китая, наша задача — привезти или дать возможность выбрать товары самому. Поэтому у нас будет Израиль, Корея, Япония, Великобритания, США — достаточно широкая география стран, откуда можно будет заказать товар, — комментирует проект спикер.

Впрочем, других существенных отличий сервиса от аналогичных у конкурентов в компании так и не назвали, аргументировав свои планы на экспансию рынка тем, что места под солнцем хватит для всех.

— Рынок сейчас уже большой, и дальше он будет еще расти. Соответственно, в этом контексте появляются разного рода маркетплейс-механики, в которых мы позволяем работать сразу большому количеству партнеров, размещать множество товаров с их экономикой и так далее. Это гораздо более быстрый путь расширения ассортимента. Это одна из точек, в которой мы, безусловно, планируем стать лидером. У нас будут товары любого вида, какой вы только можете представить, — дал комментарий Владислав Исмагилов, руководитель направления аналитики «Яндекс.Маркета».

Благодаря продуманной концепции с помощью конкуренции внутри платформы планируется снижать цены на товары. Еще одним способом снизить стоимость представленной продукции спикер называет увеличение объемов торговли в процессе развития сервиса.

Следом за техникой и одеждой — продукты питания?

Позже «Реальному времени» пояснили, что помимо прочих сегментов на своих платформах «Яндекс» планирует развивать продуктовое направление, объемы продаж которого в России пока незначительные, в отличие от других стран.

— Сейчас в абсолютных цифрах в России все выглядит очень скромно: FMCG занимает в отечественной онлайн-торговле не более 3%, если говорить в среднем по России, и примерно 4% — в Москве. Для сравнения: в Великобритании доля сегмента — больше 10%. Тем не менее у нас в стране тенденция обозначена вполне отчетливо. В начале 2000-х онлайн-торговля развивалась за счет электроники, но тогда никто не верил, что можно покупать онлайн одежду. Последние семь лет именно одежда помогала расти электронной коммерции. На следующем этапе, по нашим ожиданиям, драйвером будут продукты питания и FMCG. Поэтому мы инвестируем в этот сегмент, — пояснила Наталья Смирнова, директор категории FMCG в «Яндекс.Маркете».