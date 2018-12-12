Инфляция в Удмуртии по итогам 11 месяцев составила почти 3%

Инфляция в Удмуртии по итогам 11 месяцев 2018 года составила 2,97 процента. В ноябре потребительские цены в среднем выросли на 0,48%. Такие данные приводит Удмуртстат.

Продукты питания за 11 месяцев в республике подорожали на 3,1%, алкогольные напитки стали дешевле почти на 2%, непродовольственные товары стоят в среднем на 3,14%.

Услуги жителям Удмуртии обходятся на 3,66% дороже, чем в конце прошлого года, бытовые услуги — на 6%.

В целом по России инфляция за 11 месяцев, по данным Росстата, составила 3,4%.