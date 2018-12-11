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Промышленность

ВТБ и Сбербанк предоставили КМПО гарантии на 11 млрд рублей

15:25, 11.12.2018

ПАО «Казанское моторостроительное объединение» (КМПО) на прошлой неделе заключило с ВТБ и Сбербанком договоры о выдаче гарантий на общую сумму 11 млрд рублей. Сумма гарантий превышает 72% стоимости активов предприятия.

ВТБ предоставил КМПО гарантии на 7 млрд рублей до 23 октября 2019 года, передает «Коммерсант». Гарантии от Сбербанка предоставлены предприятию на 4 млрд рублей до 4 февраля 2021 года.

В качестве бенефициаров по обязательствам называются ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» и ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». С последним КМПО на прошлой неделе заключило два договора. Первый — на поставку до 20 августа 2019 года оборудования на сумму 1,7 млрд рублей. Второй, стоимостью 1,88 млрд рублей, — на поставку и установку под ключ газоперекачивающих агрегатов в IV квартале 2019 года.

ПромышленностьБизнесЭкономикаБанки Татарстан
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