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Врач МСЭК в Нурлате признался во взятках за диагнозы инвалидов

13:42, 11.12.2018

В мировой суд направлено дело 63-летнего врача медико-социальной экспертизы Нурлатской районной больницы. Его обвиняют в получении взяток за установление инвалидности третьей группы сроком на год.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, вину врач полностью признал.

Ввиду незначительности общей суммы взяток — 30 тысяч рублей от трех граждан, действия обвиняемого определили как мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Ранее «Реальное время» сообщало о прекращении уголовного преследования 17 раскаявшихся татарстанских коррупционеров.

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