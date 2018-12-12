Чувашский ансамбль песни и танца закупит микроавтобусы за 4,2 млн рублей

Бюджетное учреждение «Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца» собирается обзавестись двумя микроавтобусами Ford Transit. Министерство культуры ЧР объявило тендер на 4,2 млн рублей.

Заявки принимаются до 26 декабря, а 9 января состоится аукцион, следует из сообщения на сайте госзакупок.



Автобусы должны быть поставлены в течение 45 рабочих дней на Эгерский бульвар в Чебоксарах.

В Ford Transit должно быть не менее 19 пассажирских сидячих мест, дизельный двигатель мощностью в 135 л.с., термо- и шумоизоляция кузова, легкая тонировка стекол, системы курсовой устойчивости, помощи при трогании в гору, при экстренном торможении. Кроме того, в машине должен быть тахограф, отопитель салона и кондиционер.