Константин Галишников снова выдвинулся на пост председателя Московского суда Казани

19 декабря Квалифколлегия судей Татарстана рассмотрит вопрос о даче рекомендации судье Константину Галишникову на должность председателя Московского райсуда Казани.

Напомним, ранее Галишников уже занимал этот пост, но срок его полномочий истек весной 2016-го года. Председатель выдвигался на новый срок, получил поддержку ККС РТ, но не прошел кадровую комиссию при президенте РФ. С тех пор Московский суд Казани работает без председателя.

По данным источников «Реального времени», причиной отказа кадровой комиссии могли стать некие признаки конфликта интересов, после устранения которых кандидату предоставили вторую попытку.

Соперников у Галишникова в конкурсе нет. Столь же безальтернативными обещают быть судейские «выборы» в автограде.