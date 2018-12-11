Александр Бурмистров сегодня сыграет в матче против «Йокерита»

Фото: "Реальное время"

Форвард «Салавата Юлаева» примет участие в заключительном матче выездной серии против финского «Йокерита». Об этом сам игрок сообщил «Реальному времени».

Напомним, что предыдущий поединок уфимцев против московского ЦСКА Бурмистров пропускал. Как сообщали СМИ, причиной пропуска матча стало повреждение.

Всего за «Салават Юлаев» нападающий провел три матча, имея на льду 15:38 игрового времени, и заработал одно «ассистентское» очко.