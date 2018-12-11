В Ижевске появился арт-объект в виде буквы «Ё»

Фото: «Парки Ижевска»

В парке имени Кирова в Ижевске установили памятник букве «Ё». Об этом сообщил оператор развития общественных пространств города «Парки Ижевска» на офицальной странице в соцсетях.

Арт-объект появился к 235-летнему юбилею буквы, который отмечался 29 ноября текущего года в парке. Памятник расположился между двумя голубыми елями недалеко от центрального входа.

Добавим, использование буквы «Ё» впервые было предложено 18 ноября 1783 года директором Петербургской академии наук княгиней Екатериной Дашковой. В печати же буква «Ё» с двумя точками появилась впервые в 1795 году. С ней были напечатаны стихи Ивана Дмитриева.

Напомним, ранее власти Перми вернули обновленный арт-объект «Счастье не за горами» на городскую набережную.