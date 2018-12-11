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В исполкоме Кукморского района заявили о нехватке клинических психологов для школ

10:57, 11.12.2018
В исполкоме Кукморского района заявили о нехватке клинических психологов для школ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замруководителя исполкома Кукморского района Республики Татарстан Равия Каримуллина заявила, что школам района не хватает клинических психологов.

«Нет в нужном количестве подготовленных клинических психологов, в сельских школах они вообще не предусмотрены, хотя нужны», — сказала она на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Для решения проблемы в районе создали рабочую группу из имеющихся клинических психологов, которые при необходимости выезжают в сельские школы, передает корреспондент «Реального времени».

По словам Каримуллиной, о проблеме нехватки клинических психологов в школах района знают на республиканском уровне.

Напомним, что ранее Минпросвещения России поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о введении в российских школах должности штатного психолога для учителей.

ОбществоОбразование Татарстан
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