В исполкоме Кукморского района заявили о нехватке клинических психологов для школ

Замруководителя исполкома Кукморского района Республики Татарстан Равия Каримуллина заявила, что школам района не хватает клинических психологов.

«Нет в нужном количестве подготовленных клинических психологов, в сельских школах они вообще не предусмотрены, хотя нужны», — сказала она на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.



Для решения проблемы в районе создали рабочую группу из имеющихся клинических психологов, которые при необходимости выезжают в сельские школы, передает корреспондент «Реального времени».



По словам Каримуллиной, о проблеме нехватки клинических психологов в школах района знают на республиканском уровне.

Напомним, что ранее Минпросвещения России поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о введении в российских школах должности штатного психолога для учителей.