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В школах России могут появиться психологи для учителей

13:05, 23.11.2018 1
В школах России могут появиться психологи для учителей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минпросвещения России поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о введении в российских школах должности штатного психолога для учителей.

Специалисты должны помочь учителям решать возникающие проблемы в отношениях с учениками, передает ТАСС.

«Министерство разделяет подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, и ведет обширную работу. За последние два года утверждены стратегически важные документы», — говорится в комментарии министерства к предложению Волынец.

Ранее Министерство просвещения направило школьным учителям в регионах методические рекомендации, которые помогут определить учеников-агрессоров. Педагогам посоветовали провести диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых пребывают дети.

Общество
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комментарии

  • Анонимно 13:39
    А потом психологи для психологов
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