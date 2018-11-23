В школах России могут появиться психологи для учителей

Минпросвещения России поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о введении в российских школах должности штатного психолога для учителей.

Специалисты должны помочь учителям решать возникающие проблемы в отношениях с учениками, передает ТАСС.

«Министерство разделяет подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, и ведет обширную работу. За последние два года утверждены стратегически важные документы», — говорится в комментарии министерства к предложению Волынец.

Ранее Министерство просвещения направило школьным учителям в регионах методические рекомендации, которые помогут определить учеников-агрессоров. Педагогам посоветовали провести диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых пребывают дети.