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Бросок Малкина травмировал «островитянина» Хикки

09:54, 11.12.2018

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин неумышленно нанес травму защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Томасу Хикки во время матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает «Чемпионат».

Этот матч завершился победой «пингвинов» со счетом 2:1 по буллитам.

В середине третьего периода при счете 1:1 «пингвины» получили право реализовать численный перевес после удаления Мэтью Барзала за задержку клюшкой. Малкин нанес мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания и шайба попала в лицо защитнику «островитян» Хикки. На лице пострадавшего появилась кровь и его увели в раздевалку, но в конце периода защитник снова вышел на лед.

СпортХоккей
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