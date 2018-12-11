Бросок Малкина травмировал «островитянина» Хикки

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин неумышленно нанес травму защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Томасу Хикки во время матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает «Чемпионат».

Этот матч завершился победой «пингвинов» со счетом 2:1 по буллитам.

В середине третьего периода при счете 1:1 «пингвины» получили право реализовать численный перевес после удаления Мэтью Барзала за задержку клюшкой. Малкин нанес мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания и шайба попала в лицо защитнику «островитян» Хикки. На лице пострадавшего появилась кровь и его увели в раздевалку, но в конце периода защитник снова вышел на лед.