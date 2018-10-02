Посольство США предложило России «соревнования» по числу выданных виз

Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России провести «дружеское соревнование» по числу выданных виз.



«Мы стараемся быть эффективными, и мы здесь не для того, чтобы строить заявителям препятствия в получении визы», — приводит РИА «Новости» его слова.

По его словам, по такому «нормальному стандарту» дипломатические ведомства США работают во всем мире. Так он ответил на слова генконсула России в Хьюстоне Александра Писарева о том, что США «фактически прекратили» выдавать визы россиянам.

Йодер пообещал, что в 2019 году посольство и консульство США выдадут россиянам в два раза больше виз, чем российские дипломатические ведомства — американцам.