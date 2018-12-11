Во время матча в Перми скончался игрок Ночной хоккейной лиги

В Перми во время матча Ночной хоккейной лиги скончался 44-летний игрок команды «Ястребы» (Гайвы) Алексей Захаров.

Инцидент произошел на ледовой площадке спортивного комплекса «Победа» вечером 8 декабря. Мужчина почувствовал недомогание в третьем периоде. Позже он покинул лед и отправился в раздевалку, где ему стало плохо.

Прибывшие медики больше часа боролись за жизнь Захарова. По предварительным данным, у пермяка случился инсульт.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка, пишет ИА «Местное время».

Напомним, ранее в Уфе в результате ДТП скончалась 26-летняя активистка Salavat Fans Ирина Шагалиева.