Финразведка узнала о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов

Росфинмониторинг направил в полицию информацию о крупных активах в зарубежном банке, которые принадлежат 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов.



Изначально на российский счет россиянина третье лицо внесло по доверенности более 15 млн долларов. Информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег, передает РБК со ссылкой на начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.

Чиновник не назвал фамилию фигурантов истории, а также то, из какой страны пришла информация.

Ранее Андреев заявил, что при проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4,2 тыс. офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. При этом специалисты установили связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», уточнил начальник управления.