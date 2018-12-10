Росфинмониторинг: в «панамском досье» фигурируют более 4 тысяч компаний россиян

Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

Многие из этих компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — «панамского досье», — приводит слова Андреева РБК.

Напомним, что в мае 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Панамский архив» — крупнейшую утечку данных об офшорных компаниях. В нем фигурировали лидеры государств, политики, спортсмены и другие знаменитости. «Реальное время» нашло в списках представителей Татарстана и татарстанского бизнеса.