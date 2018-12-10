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«Ак Барс» в гостях обыграл рижское «Динамо»

22:54, 10.12.2018
«Ак Барс» в гостях обыграл рижское «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Риге и завершилась поражением хозяев со счетом 1:3. В составе «Динамо» единственную шайбу забросил Лаурис Дарзиньш (28-я минута). В составе «Ак Барса» отличился Владимир Ткачев (5-я), дубль реализовал Иржи Секач (39-я, 45-я).

Следующую игру казанцы проведут 17 декабря дома против екатеринбургского «Автомобилиста».

Ранее «Ак Барс» в гостях обыграл «Слован» из Братиславы. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

СпортХоккей Татарстан
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