«Ак Барс» в гостях обыграл рижское «Динамо»
Казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Риге и завершилась поражением хозяев со счетом 1:3. В составе «Динамо» единственную шайбу забросил Лаурис Дарзиньш (28-я минута). В составе «Ак Барса» отличился Владимир Ткачев (5-я), дубль реализовал Иржи Секач (39-я, 45-я).
Следующую игру казанцы проведут 17 декабря дома против екатеринбургского «Автомобилиста».
Ранее «Ак Барс» в гостях обыграл «Слован» из Братиславы. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.СпортХоккей Татарстан
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