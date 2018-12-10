Госдума может принять закон о санации НПФ весной 2019 года

Банк России надеется на скорое принятие закона о механизме санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Вероятное рассмотрение документа состоится в весеннюю сессию Госдумы.



В ЦБ надеются, что вступление закона в силу состоится в короткий срок после его принятия. Отмечается, что механизм санации НПФ будет таким же, как и уже существующая схема, действующая для банков и страховых компаний, передает News.ru со ссылкой на зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

Предполагается, что Банк России становится основным собственником санируемой организации, затем проводится процедура докапитализации и после завершения санации происходит продажа частному инвестору.

В настоящее время законопроект находится в подготовительной стадии.

Ранее сообщалось, что регулятор рассматривает вопрос распространения механизма санации на НПФ и финансовые холдинги.