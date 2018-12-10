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Улюкаев оплатил штраф в 130 млн рублей

19:19, 10.12.2018 1
Улюкаев оплатил штраф в 130 млн рублей
Фото: kremlin.ru

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, оплатил назначенный судом штраф.

«Судебным приставом-исполнителем специализированного межрайонного отдела по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий УФССП России по Москве взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 млн рублей», — сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что приставы списали 668 тыс. рублей с уголовного штрафа Улюкаеву. Напомним, в конце октября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества Улюкаева для исполнения приговора суда, по которому он оштрафован на 130 млн рублей.

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