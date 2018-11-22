Улюкаеву сократили штраф на 670 тысяч рублей
Московские приставы списали 668 тыс. рублей с уголовного штрафа бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), задолженность Улюкаева сейчас составляет 124,2 млн рублей. На днях сумма составляла 124,9 млн рублей, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце октября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества Улюкаева для исполнения приговора суда, по которому он оштрафован на 130 млн рублей.ОбществоВласть
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