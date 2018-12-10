В мужской волейбольной Суперлиге состоялась первая отставка сезона

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Борисом Колчиным.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным клуб покинет старший тренер Юрий Лисицкий.



«За период работы Бориса Колчина мужская команда «Динамо» поднялась в турнирной таблице и завоевала бронзовые медали чемпионата России, пробившись в Лигу чемпионов. Борис Николаевич проявил себя опытным специалистом. Клуб искренне благодарит Бориса Колчина за работу и результаты игры столичной команды, за многочисленные красивые победы.

О новом главном тренере ВК «Динамо» (Москва) мы сообщим в ближайшее время», — сообщается на официальном сайте московского клуба.



Отметим, что «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 10 очков. В последних двух играх москвичи проиграли дома «Кузбассу» (0:3) и в гостях «Белогорью» (0:3).