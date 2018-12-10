Валерий Брагин: «Харизма и положительная энергетика Знарка нам помогают»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о взаимодействии с работающим консультантом российских национальных команд Олегом Знарком. По его словам, харизма Знарка идет на пользу всем сборным.

«Знарок будет в Ванкувере со сборной, но прилетит попозже. На скамейке запасных он сидеть не будет.

Какого быть на льду рядом со Знарком? Олег Валерьевич является консультантом всех сборных России. Он курирует не только нас, но и других. Та харизма, которая у него есть, идет только на пользу, а его положительная энергетика нам помогает», — передает слова Брагина корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

Российская сборная отправится в Канаду 15 декабря и проведет три контрольных матча против Швеции, США и Швейцарии. Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории, передает Sport24.