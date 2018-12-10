В Казани открыли памятник Герою России Марату Ахметшину, погибшему в Сирии

Сегодня в Казани на территории школы №113 и гимназии №13 прошло торжественное открытие памятника Герою России Марату Ахметшину, погибшему в июне 2016 года в Сирии.

Марат Ахметшин учился в школе №133 с 1988 по 1997 год. В церемонии открытия памятника приняли участие его родители, супруга и сын.



Директор школы №113 Эльвира Юнусова рассказала, что памятник был изготовлен в рамках проекта «Аллея Российской Славы.

«К нам обратился руководитель проекта Михаил Сердюков, он сам вызвался сделать памятник, и с помощью его творческой группы был сделан этот монумент», — приводит ее слова сайт мэрии Казани.

Звание Героя России Ахметшин получил посмертно за бой с 200 «игиловцами» (члены международной террористической организации, запрещенной в России). В сентябре прошлого года памятник Марату Ахметшину открыли в селе Атабаево Лаишевского района. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.