Экс-директор «Водоконала» в Башкирии присвоил 1,2 млн рублей предприятия

Иглинский межрайонный суд в Башкирии вынес приговор в отношении 52-летнего бывшего директора районного МУП «Водоканал».

Установлено, что с 2012 по 2015 годы руководитель присвоил около 1,2 млн рублей водоснабжающего предприятия. Он приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.

Также по указанию обвиняемого был приобретен кондиционер Mitsubishi стоимостью около 80 тысяч рублей, который он впоследствии установил в собственном доме.

После начала проверки правоохранителями летом прошлого года мужчина попытался скрыть указанные факты, демонтировав сплит-систему и попросив знакомого зачислить на расчетный счет МУП «Водоканал» похищенную сумму.

Кроме того, решив, что о фактах присвоения проверяющим стало известно от бухгалтера, мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, преградил путь ее автомашине. В ходе ссоры он разбил мобильный телефон женщины и отобрал видеорегистратор и золотые серьги.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений и возместил причиненный ущерб. Он был уволен с должности по инициативе работодателя, рассказали в прокуратуре Башкирии.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Напомним, ранее сотрудница автосалона в Башкирии похитила более 500 тысяч рублей с кредитных карт, оформленных для клиентов.