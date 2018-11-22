Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни.
В Минобороны отметили, что Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни, передает "РИА Новости".
Игорь Валентинович Коробов родился в 1956 году в Вязьме.Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генерального штаба ВС России.
В военной разведке Коробов служил с 1985 года. Он возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.
За годы службы Коробов был награжден государственными наградами, в том числе высшей степенью отличия — званием Героя России.
Историческим названием Главного управления Генштаба ВС является Главное разведывательное управление (ГРУ). Под таким названием военная разведка действовала до 2010 года.
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