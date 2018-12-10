Бизнес-центр «Гранд» в центре Перми продается за 190 млн рублей

Фото: скриншот

Бизнес-центр «Гранд» в центре Перми выставлен на продажу. Объявление размещено на сайте Avito.

Продавец пишет, что все помещения и места общего пользования находятся в идеальном состоянии, обеспечен максимальный уровень комфорта. В каждом кабинете установлен кондиционер, проведены телефония и интернет. На подземном этаже имеется свой паркинг на 22 машиноместа.

Кроме того, в здании организована служба рецепции, имеется круглосуточная охрана, видеонаблюдение, устройство контроля доступа, системы вентиляции и кондиционирования, противопожарные элементы и системы дымоудаления.



Отмечается, что бизнес-центра «Гранд» относится к классу А. Цена за объект — 190 млн рублей.

Напомним, ранее в Перми на продажу был выставлен торговый комплекс «Островский», более известный как авторынок.