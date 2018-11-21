Пермский авторынок на Островского продают за 280 млн рублей

В Перми на продажу выставлен торговый комплекс «Островский», более известный как авторынок. Объявление размещено на сайте Avito.

Общая площадь здания составляет 1,737 тыс. кв. метров. В строении проведены все необходимые коммуникации, имеется асфальтированный подъезд, работает система видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация.

Как пишет продавец, торговый комплекс «является очень востребованным, что гарантирует стабильную прибыль». Также земельный участок находится в собственности. Цена объекта — 280 млн рублей.

Напомним, ранее российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» выставила на продажу комплекс административных зданий в Перми.