Никита Сетдиков заявлен за «Автомобилист»

Нападающий Никита Сетдиков вновь будет выступать за «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба КХЛ из Екатеринбурга.

Двусторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. В систему «Автомобилиста» Никита перешел в прошлом году и основную часть сезона провел в учалинском «Горняке», где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром ВХЛ.

В межсезонье воспитанник уфимского хоккея Сетдиков перебрался в нижегородское «Торпедо», за которое отыграл в этом сезоне 18 игр, набрав 6 (3+3) очков в матчах с финским «Йокеритом», магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.