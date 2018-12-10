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Никита Сетдиков заявлен за «Автомобилист»

16:31, 10.12.2018
Никита Сетдиков заявлен за «Автомобилист»
Фото: www.vhlru.ru

Нападающий Никита Сетдиков вновь будет выступать за «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба КХЛ из Екатеринбурга.

Двусторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. В систему «Автомобилиста» Никита перешел в прошлом году и основную часть сезона провел в учалинском «Горняке», где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром ВХЛ.

В межсезонье воспитанник уфимского хоккея Сетдиков перебрался в нижегородское «Торпедо», за которое отыграл в этом сезоне 18 игр, набрав 6 (3+3) очков в матчах с финским «Йокеритом», магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

СпортХоккей Башкортостан
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