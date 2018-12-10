Башкирский историко-культурный центр имени Мусы Гареева откроется в Илишевском районе
В Илишевском районе Башкирии откроется музей имени Мусы Гареева. Соответствующее постановление правительства РБ подписал врио главы республики Радий Хабиров.
Согласно документу, учреждение будет включено в перечень филиалов Дома дружбы народов РБ Министерства культуры региона.
Напомним, именем Мусы Гареева мог быть назван международный аэропорт «Уфа». Однако большинство жителей Башкирии отдали свой голос за башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима.ОбществоИстория Башкортостан
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