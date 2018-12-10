Скорый двухэтажный поезд Ижевск — Москва отправился в первый рейс

Первый рейс скорого двухэтажного поезда Ижевск — Москва состоялся в воскресенье, 9 декабря.

Решение о замене одноэтажных вагонов на двухэтажные было принято в связи с ростом пассажиропотока между Москвой и Ижевском. Время в пути нового поезда по сравнению с действующим расписанием сократится на 45 минут в направлении Москвы и на 14 минут в направлении Ижевска.

Все вагоны поезда оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системой видеонаблюдения, специальными купе для людей с ограниченными возможностями и подъемником для колясок. Кроме того, подвижной состав оснащен wi-fi и средствами для зарядки гаджетов.

«Это самый восточный маршрут двухэтажных поездов на сегодняшний день. И конечно, для пассажира это, в первую очередь, удобство. 800 мест, которые мы предоставляем по цене ниже купейной, но чуть-чуть выше плацкартной. То есть это та категория, которая для пассажира является доступной по цене и при этом обеспечивающей в полной мере комфортное передвижение по стране», — отметил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов.

Как рассказали в пресс-службе администрации Удмуртии, заполняемость первого рейса составила 78%. Состав будет курсировать ежедневно. Средняя цена на билеты составляет от 1,5 до 2,3 тыс. рублей.

Напомним, в тот же день, 9 декабря, был запущен рельсовый автобус из Нижнекамска в Ижевск.